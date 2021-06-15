بوقرة :”هذه أهدافي مع المحليين”

الرياضة
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بوقرة :”هذه أهدافي مع المحليين”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة عن ارتياحه الشديد، لمُباشرة عمله مع نجوم الرابطة المُحترفة الأولى، بعد طول انتظار، بمناسبة التربص المُقام حاليا في مركز سيدي موسى، والذي سيُختم بمُواجهة ودية أمام ليبيريا يوم الخميس بملعب وهران الجديد.

وتحدث “الماجيك” للموقع الرسمي للفاف قائلا :”الأمور تسير على أحسن ما يُرام، لقد انتظرت طويلا قبل اللقاء باللاعبين في تربص مُغلق، بسبب تأخر انطلاقة الدوري، وبعدها تركت الفرصة للجميع لإظهار إمكانياتهم في البطولة، والآن باشرنا العمل، ونأمل أن نتحصل على أفضل النتائج الممكنة”.

وواصل في سياق مُتصل :”لدينا برنامج طموح على المديين القصير، المتوسط والطويل، نحن نريد أن يكون المنتخب المحلي خزانا للمنتخب الأول، كل شيء مُرتبط باحتياجات الخضر، ونأمل أن نتمكن من إيجاد جيل قادر على تدعيم تشكيلة بلماضي”.


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