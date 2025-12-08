بوقرة: “هذه هي نقطة قوة منتخب العراق”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، عن منافسهم المقبل في بطولة كأس العرب، منتخب العراق، مبرزا أحد أبرز نقاط قوته.

وصرح بوقرة، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “حلاوة هذه البطولة أننا في كل مرة نواجه منتخب يملك أسلوب لعب مختلف”.

كما أوضح: “في مباراتنا الأولى واجهنا منتخب السودان الذي يتميز بلعب افريقي، ثم البحرين الذي يملك أسلوب خليجي، وبعدها العراق بأسلوب مختلف تماما”.

وتابع مجيد بوقرة: “منتخب العراق، يملك عدة نقاط قوة، أذكر منها الحرارة الكبيرة التي يتميز بها لاعبوه، الذين يسعون دائما لتقديم أفضل ما لديهم، ما يجعل تحضيراتنا لهذه المباراة تكون مختلفة”.