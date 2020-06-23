بوقرة :”هكذا لبيت نداء الجزائر وقبلت الإشراف على المحليين”

عبّر مجيد بوقرة، عن سعادته وفخره الكبيرين، بعد عودته للجزائر من بوابة منصب مُدرب للمنتخب الوطني المحلي، من هنا فصاعدا.

وصرّح “الماجيك” للموقع الرسمي للفاف قائلا :”لقد لبيت نداء الجزائر بنعم كبير”.

وواصل :”أشكر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب الوطني على الثقة التي وضعاها في شخصي”.

وأردف :”الأمور سارت بشكل بسيط، لقد إتصل بي زطشي، وقام بلماضي بعرض برنامجه علي، ولمست في كليهما البراغماتية والسعي نحو التفوق”.

وختم في نفس السياق :”أنا أشاطر الرجلين نفس أفكارهما، خاصة فيما تعلق بخدمة البلاد”.