بوقرة: “واثق من تقديم المنتخب الوطني مشوار جيد في كأس العالم 2026”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، مجيد بوقرة، مدرب منتخب لبنان، ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني، خلال مشاركتهم المقبلة في كأس العالم 2026.

وقال بوقرة، في تصريح خض به موقع “win win”: “سندخل بطولة كأس العالم في دور الحصان الأسود، وهذا يناسبنا تماما”.

كما أوضح: “هذه الوضعية ستسمح لنا برؤية نسخة جيدة من منتخب الجزائر لأن اللاعبين سيخوضون البطولة دون أي ضغوط”.

وتابع مجيد بوقرة: “لديّ ثقة كبيرة في المنتخب الجزائري، خلال كأس العالم 2026 وإن شاء الله سنسجل نتائج جيدة”.