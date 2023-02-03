بوقرة :”والدتي تشجّعني دائما وهي بركة الإنجازات”

أبدى الناخب الوطني مجيد بوقرة سعادته الكبيرة بمتابعة والدته لإنجازاته رفقة المنتخب الوطني في الشان.

وقال مجيد بوقرة في الندوة الصحفية اليوم بملعب نيلسون مانديلا “والدتي كل يوم تقوم بتقديم الدعم المعنوي لي، وما أقدّمه خلال المباريات رفقة اللاعبين، هي فخر لي و للعائلة جميعا، الوالدة بركة الإنجازات”.

كما تطرّق بوقرة عن تحضيرات لاعبيه للنهائي المرتقب غدا “في كل مباراة أريد تحضير تشكيلتي الأساسية التي سأعتمد عليها في النهائي، الفرصة مواتية للجميع”.

وأردف بوقرة “أعطيت الفرصة لكل اللاعبين سابقا إلاّ بوصيف و رحماني، اللاعبين الأخرين نشطوا المباريات الرسمية و الودية منها”.

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