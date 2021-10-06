بوقرة والمحليون يواصلون العمل في مُستغانم

واصل مجيد بوقرة وتشكيلة المنتخب الوطني المحلي، التحضيرات في ولاية مُستغانم استعدادا، للمواجهة الودية التي ستجمعهم بالبنين يوم السبت القادم، في الملعب الأولمبي لوهران.

ويُحضر نجوم البطولة الوطنية، بتعداد مُكتمل بعد إلتحاق عناصر نادي بارادو، وبلال بن حمودة من إتحاد الجزائر، في أجواء عائلية مميزة، خاصة وأن النتائج المُحصل عليها لحد الساعة مُرضية على جميع الأصعدة.

ويستعد “الماجيك” وأشباله لدورة كأس العرب التي ستُقام في قطر ما بين الـ30 نوفمبر و13 ديسمبر القادمين.