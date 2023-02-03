بوقرة :”وجود العائلات الجزائرية في المدرجات يحفّزنا كثيرا”

ابدى الناخب الوطني مجيد بوقرة رضاه التام لما قدّمه لاعبوه طيلة مشوارهم في الشان قبل 24 ساعة من النهائي أمام السنغال.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية بملعب نيسلون مانديلا اليوم الجمعة “الضروري هو إسعاد الجمهور الجزائري، لا غير. ونسعى لإسعاده مجدّدا في النهائي كأخر محطة لنا في الشان”

كما أضاف بوقرة “حضرنا جيدا و اللاعبين كانوا مثل الإخوة، عندما كنا نرى العائلات الجزائرية و اللاعبين والأطفال يتجاوبون مع اللقطات. الأمور كلها كانت تشعرني بالسعادة”.

وأضاف “دفعة معنوية لنا و تشعرنا بالواجب من أجل المواصلة للتتويج بالشان”.

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