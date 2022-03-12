بوقرة يبرمج أول تربص تحضيري للمحليين استعدادا لـ”شان 2023″

سطر الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، برنامج التحضيرات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2023)، المقررة بالجزائر.

وكشف موقع الفاف، عن برمجت تربص تحضيري للمحليين، في الفترة ما بين 4 إلى 10 أفريل المقبل بمركز سيدي موسى.

كما أضاف ذات المصدر بأن هذا التربص سيجري بمشاركة للاعبين المحليين فقط، وستتخلله مبارتين تحضيريتين أمام منافسين من افريقا.

ومن المقرر أن تلعب هاتين المبارتين التحضيريتين، شهرة رمضان المقبل، وبالتحديد بتاريخ 7 و10 من شهر أفريل بملعب “مصطفى تشاكر”.

يذكر أن التربص المقبل للمحليين، هو الأول منذ تتويجهم الأخير ببطولة كأس العرب 2021، التي جرت بدولة قطر.