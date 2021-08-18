بوقرة يتابع قمة شبيبة القبائل ووفاق سطيف من ملعب تيزي وزو

تابع مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة أمسية اليوم الأربعاء مباراة القمة بين شبيبة القبائل ووفاق سطيف برسم الجولة الـ36 من الرابطة المحترفة من مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

ويواصل الناخب الوطني مجيد بوكرة مهمة إستكشاف اللاعبين المحليين تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي أمام منتخب البورندي المزمع إجرائها يوم 28 أوت الجاري بالجزائر.

ويتواجد الناخب الوطني مجيد بوقرة في ورطة حقيقية ب عد إحتراف العديد من اللاعبين المحليين على غرار غشة الذي إنتقل إلى فريق أنطاليا التركي وعمورة الذي إنتقل إلى فريق لوغانو السويسري، وعبد القهار قادري الذي إنتقل إلى نادي كورتري البلجيكي.