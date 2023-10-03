بوقرة يترك رسالة مؤثرة بعد مغادرته “الخضر”

أبدى مدرب المنتخب الأولمبي مجيد بوقرة تأثره الكبيرة بمغادرة المنتخب الوطني صوب إحدى أندية الدوري القطري.

وقال مجيد بوقرة خلال رسالته على الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم “رغبتي في التعلم أجبرتني على ترك منصبي كمدرب للمنتخب الوطني للاعبين المحليين، من اجل التدريب بشكل يومي وفي منافسة مستمرة”.

كما أضاف بوقرة “بالنظر إلى عدم وجود مواعيد نهائية قصيرة المدى، و خاصة بعد تأجيل الشان المقبل، فقد حان لي الشروع في تحدي جديد”.

وختم الماجيك التي كانت تجربته فريدة من نوعها “تشرفت بأن أكون مدرب للمنتخب الوطني لـ 3 سنوات وأن أخدم بلدي، سواء من جانب الننتائج أو العواطف”.

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