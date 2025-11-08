بوقرة يستدعي شعال ويستعين بخبرة سليماني

كشف مدرب منتخب الرديف، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر نوفمبر الجاري.

وسيكون منتخب الرديف، على موعد مع خوض لقاء ودي مزدوج أمام مصر، يومي الـ 14 والـ 17 نوفمبر الجاري، بالقاهرة.

وتحسبا للخرجتين المندرجتان ضمن التحضيرات لكأس العرب 2025. المقررة بقطر في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر القادم، وجه بوقرة، الدعوة لـ 27 لاعبا، يتقدمهم الهداف التاريخي لـ”الخضر” اسلام سليماني.

وإلى جانب مهاجم كلوج الروماني، ضمت القائمة عددا من الأسماء الجديدة. في صورة سفيان بن دبكة، لاعب الفتح السعودي، ومدافع شبيبة القبائل، رضا حميدي، إلى جانب الحارس المتألق مع شباب بلوزداد، فريد شعال.

كما ضمت القائمة لاعب شباب قسنطينة، الغول، الذي يقدم مستويات راقية في بداية هذا الموسم، بالإضافة إلى لاعب استوريل البرتغالي، رفيق غيتان، الذي تعذر عليه حضور التربص الماضي، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب الرديف على النحو التالي:

حراسة المرمى: شعال، يسلي، حديد

الدفاع: غزالة، حلايمية، حميدي، خاسف، محمد عزي، بدران، عبادة، عزي عماد، مداني.

الوسط: ميريزيق، بن خماسة، بن دبكة، دراوي، بوكرشاوي.

الهجوم: بولبينة، مزيان، بركان، سعيود، غيتان، دغموم، بودبوز، الغول، محيوص وسليماني.