بوقرة يجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية لمواجهة لبنان

أجرى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة لبنان، بعد ظهيرة اليوم السبت.

وقرر بوقرة، الدفع بيوسف بلايلي منذ البداية، بعد أن ضيع اللقاء الماضي أمام السودان بسبب الإصابة، كما غير قلبي الدفاع بن العمري وبدران بتوقاي وتاهرات

وجاءت التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها بوقرة المباراة على النحو التالي:

زغبة، بن عيادة، شتي، توقاي، تاهرات ، مريزيق، بن دبكة، براهيمي، بلايلي، سوداني، بونجاح.

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ووضع سهرة الجمعة الناخب الوطني لمُنتخب المحليين “مجيد بوقرة” آخر اللمسات قبل مواجهة لبنان.

حيث آجرى الخضر الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المقررة غدا بداية من الساعة الثانية زوالا.

كما عرفت الحصة التدريبية مشاركة يوسف بلايلي بطريقة عادية بعد تعافيه من الاصابة التي عانى منها مؤخرا.

وتدخل المواجهة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

كما عبر المدافع المحوري “مهدي تاهرات” عن رغبة المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا خلال منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

وقال لاعب الغرافة القطري في المنطقة المختلطة التي تسبق مواجهة لبنان المقررة غدا السبت.

“أشعر بأنني أتواجد في أحسن حال، ظروف اجراء المنافسة استثنائية، لدينا تشكيلة متوازنة فهي خليط بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة”.

كما أضاف:”نحن نهدف للذهاب بعيدا في المنافسة، وسنعمل المستحيل لتحقيق ذلك، جميع المباريات مهمة ومباراة الغد أمام لبنان صعبة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للخصم”. وختم:”نريد الفوز أمام لبنان لتحقيق التأهل قبل مباراة الجولة الأخيرة”.

و تمكّن الجمعة منتخب قطر من حسم مباراة عمان لصالحه بعد الفوز بثنائية مقابل واحد في منافسة كأس العرب.

و خطف زملاء أكرم عفيف فوزا ثمينا باللقاء الذي كان مثيرا من كل الجوانب.

وتقدّم منتخب قطر عن طريق اللاعب عفيف في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء. و بعدها تعادل الهاجري لمنتخب عمان في الدقيقة 74.

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