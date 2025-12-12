بوقرة يجري 3 تغييرات تحسبا لمواجهة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2026

كشف الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة منتخب الإمارات، برسم الدور ربع نهائي كأس العرب 2026.

و أجرى الناخب الوطني، ثلاث تغييرات على تشكيلته الأساسية، مقارنة بمواجهة العراق الأخيرة، حيث عوض المدافع توغاي بزميله بدران، والظهير الأيمن، عطال بحلايمية و متوسط الميدان زكرياء دراوي، ببن دبكة،

وجاءت تشكيلة الخضر” تحسبا لمواجهة الإمارات على النحو التالي: شعال، حلايمية، بدران،عبادة، بعوش، لكحل،بن دبكة، بن زية، براهيمي، بولبينة، بركان.

للإشارة، ستنطلق مواجهة ربع نهائي كأس العرب التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري و الإمارات بداية من الساعة السادسة و النصف بالتوقيت المحلي، بملعب “البيت”.