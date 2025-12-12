بوقرة يجري 3 تغييرات تحسبا لمواجهة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2026
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة منتخب الإمارات، برسم الدور ربع نهائي كأس العرب 2026.
و أجرى الناخب الوطني، ثلاث تغييرات على تشكيلته الأساسية، مقارنة بمواجهة العراق الأخيرة، حيث عوض المدافع توغاي بزميله بدران، والظهير الأيمن، عطال بحلايمية و متوسط الميدان زكرياء دراوي، ببن دبكة،
وجاءت تشكيلة الخضر” تحسبا لمواجهة الإمارات على النحو التالي: شعال، حلايمية، بدران،عبادة، بعوش، لكحل،بن دبكة، بن زية، براهيمي، بولبينة، بركان.
للإشارة، ستنطلق مواجهة ربع نهائي كأس العرب التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري و الإمارات بداية من الساعة السادسة و النصف بالتوقيت المحلي، بملعب “البيت”.
