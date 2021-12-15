بوقرة يحدث ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام المنتخب القطري

كشف مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة عن التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة المنتخب القطري أمسية اليوم الأربعاء في إطار نصف النهائي من المونديال العربي.

وأحدث المدرب مجيد بوقرة ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمواجهة السابقة، حيث تم إعادة كل من بونجاح، دراوي، وبن العمري مكان زروقي، ميريزاق وتوقاي.

ويواجه المنتخب الوطني أمسية اليوم نظيره القطري بملعب الثمامة في إطار نصف نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية التي تحتضنها قطر.

التشكيلة الأساسية:

مبولحي، بن عيادة، شتي، بن العمري، بدران، بن دبكة، دراوي، براهيمي، مزياني، بونجاح، بلايلي.