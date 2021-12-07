بوقرة يحدث ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة مصر

أحدث مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة تغييرين على التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة المنتخب المصري سهرة اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس العالم للمنتخبات العربية.

وأحدث المدرب مجيد بوقرة ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة لبنان الأخيرة، بدخول كل من بدران، دراوي، ومزياني، مكان كل من طهرات، سوداني وميريزيق المعاقب.

التشكيلة الاساسية: مبولحي، بن عيادة، مزياني، بونجاح، بلايلي، براهيمي، توقاي، بن دبكة، دراوي، بدران، شتي