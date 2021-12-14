بوقرة يحدد موقف بلايلي وبونجاح من المشاركة أمام قطر

أكد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة جاهزية الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لمواجهة المنتخب القطري يوم غد الأربعاء.

كما نشّط الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب القطري. في الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات.

وأضاف بوقرة، “الحمد لله الجميع جاهز لمواجهة الغد، وهم في لياقة جيدة”. كما تابع “بغداد تلقى الضوء الأخضر وبلايلي أيضا، كل الأمور جيدة، ليس لدينا أي لاعب مصاب والكل جاهز لهذا اللقاء”.

ومن جانبه، أبدى مدافع المنتخب الوطني مهدي تاهرات استعداده الكامل لقيادة زملائه في المنتخب الوطني للإطاحة بقطر في كأس العرب.

كما قال تاهرات عن الاستعداد من الجانب النفسي في المؤتمر الصحفي بقطر “الاستعداد النفسي رائع على مستوانا”. تابعا “نملك خليط بين اللاعبين الشباب والمتمرسين، وأؤكد أنّنا مركزين جيدا لمباراة الغد”.

وعن الحديث الذي جرى بين اللاعبين والمدرب مجيد بوقرة قال تاهرات “بوقرة يعرف جيدا البطولة القطرية”. كما أضاف “الأمور الخاصة بالنسبة لللاعبين، وهو كمدرب يمتلك معلومات إضافية أحسن منا”.

وحقق المنتخب الوطني للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3. وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.

ويبدو بأن شبح الخضر سيواصل ملاحقة الجيران في المغرب لفترة طويلة، وستكون له عواقب وخيمة على حسين عموتة وأشباله.

وكشف الإعلام المغربي، بأن حسين عموتة سيتعرض للإقالة، بعد الإقصاء المر الذي تذوق طعمه أمام الخضر، في كأس العرب.

ويضاف هذا القرار، لنية الجامعة الملكية المغربية، في إلغاء منتخبها المحلي، بعد صفعة الدوحة.

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