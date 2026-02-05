بوقرة يحل بعنابة لتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير

حلّ الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة، اليوم الخميس، بمطار رابح بيطاط بمدينة عنابة رفقة أفراد عائلته، وذلك لحضور جنازة والده المرحوم عبد الوهاب بوقرة، رحمه الله.

وكان في استقبال بوقرة لدى وصوله كلٌّ من مدير الشباب والرياضة لولاية عنابة، ساحلي رشيد، ومدير ديوان مؤسسات الشباب. في لفتة تضامنية تعبّر عن روح المواساة والتعاطف مع عائلة الفقيد في هذا الظرف الأليم.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، بـ مسجد أبي بكر الصديق بحي الصفصاف، على أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بعدها في مقبرة بوحديد بمدينة عنابة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدّمت أسرة قطاع الشباب والرياضة لولاية عنابة بأخلص عبارات التعازي والمواساة للدولي السابق مجيد بوقرة ولكافة أفراد عائلته. سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.