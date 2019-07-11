بوقرة يختار طاقمه الفني المساعد لقيادة الفجيرة

إختار الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، الطاقم الفني الذي سيساعده في مهمته الجديدة الموسم المقبل، في العارضة الفنية لنادي الفجيرة الإماراتي.

وفضل مجيد بوقرة، الإستعانة بطاقم فني 100% جزائري، والذي يتكون من زملائه السابقين في المنتخب الوطني، إضافة لمدرب جزائري.

وسيكون “الماجيك”، مرفوقا في مهمته المقبلة، بكل من اللاعبين السابقين للخضر، جمال مصباح، ومحمد بن حمو، إضافة للمدرب الجزائري كريم خودة.

يذكر أن مجيد بوقرة، سيخوض انطلاقا من الموسم الكروي المقبل، أول تجربة له، كمدرب رئيسي في الفريق الأول لنادي الفجيرة.