بوقرة يختبر جاهزية لاعبيه أمام مصر تحسبا لكأس العرب

يخوص المنتخب الوطني “أ” (للمحليين)، اليوم الجمعة، اختبار حقيقي، في مواجهة نظريهم المصري، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

ويسعى المدرب مجيد بوقرة، من خلال مواجهة اليوم ضد منتخب مصر، اختبار مدى جاهزية لاعبيه، لبطولة كأس العرب.

كما ستكون هذه المواجهة، فرصة للعناصر الوطنية، من أجل اثبات كل لاعب، أحقيته في التواجد ضمن التعداد الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية للمنتخب الوطني، ضد نظيره المصري، مقررة أمسية اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة (15:00)، بملعب “القاهرة”