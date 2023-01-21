بوقرة يرد على الإنتقادات :”قلبي يوجع لما يحدث.. اعترف أني مدرب صغير”

أبدى مجيد بوقرة غضبه الشديد من المنتقدين بشأن أداء لاعبيه أمام منتخب موزمبيق رغم الفوز الهدف مقابل صفر وحسم التأهل.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لا نقارن المنتخب مع المنتخب الأول أو مانشستر سيتي، لأنهم لاعبين محليين. أرفع القبعة لهم، الأهم هو تحقيق الفوز لا غير، اللاعبون أبانوا عن القدرة على مجاراة المنافسين، صحيح أنهم لاعبين محليين لكن يملكون عقلية الفوز”.

وأضاف بوقرة “في كل ندوة صحفية نتكلم عن النقائص. أريد الحديث عن الإيجابيات، في كل مرة نقارن اللاعب المحلي بالآخرين، هاجموني أنا مستعد لذلك، أنا مدرب صغير، قلبي يوجعني لمثل هذا الأمور، لهذا أنا هنا مستعد لانتقادي”.

كما ختم :”يجب التفكير في المستقبل وإعطاء امل أكبر للاعب المحلي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]