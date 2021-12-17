بوقرة يرفض التفكير في سيناريو الهزيمة أمام تونس ويوضح..!

أكد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة أنه يرفض التفكير في آي سيناريو آخر ما عدا الفوز خلال مباراة نهائي المونديال العربي أمام المنتخب التونسي.

ونشط مجيد بوقرة صبيحة اليوم الجمعة ندوة صحفية تحدث فيها عن مباراة نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“عندنا رغبة واحدة فقط هي الفوز ولا أفكر في أي سيناريو آخر.. نلعب كل مباراة على أنها نهائي، نقدم كل شيء، ومهما تكن النتيجة فإن الأهم أن نقدم كل ما لدينا وأن نكون فخورين بأنفسنا، نريد التتويج بالكأس في النهاية”.