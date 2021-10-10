بوقرة يرفض صب الزيت على النار :”هدرنا بزاف”

رفض مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، صب الزيت على النار، بخصوص قضية عدم توفر ملاعب في المُستوى المطلوب للخضر خلال الفترة الأخيرة، والتي عرفت فضيحتين ممتاليتين بسبب أرضية “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتحدث “الماجيك”، بعد إنتصار أشباله على حساب البنين وديا بثلاثية كاملة، قائلا :”الجميع تطرق لهذه المُعضلة، هدرنا بزاف، والمُشكل واضح، ولكننا نحن المحليين لم نتضرر كثيرا”.

وواصل :”لقد لعبنا في البداية على أرضية وهران الجديدة، وبعدها في قطر، والآن لعبنا مرة واحدة فوق أرضية مُعشوشبة إصطناعيا، ولكنها لم تؤثر على عناصري كثيرا لأنهم مُتعودون عليها”.