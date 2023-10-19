بوقرة يرفع التحدي في أول مباراة على رأس المرخية القطري

أكد الناخب الوطني السابق مجيد بوقرة استعداده التام لقيادة ناديه المرخية القطري لتقديم مباريات جيدة في البطولة القطرية.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الشمال ضمن مباريات الجولة 6 من الدوري القطري “هذه هي مباراتي الأولى مع فريق المرخية، سنركز على استغلال كل الأمور الايجابية من أجل الحفاظ على النقاط الثلاث والحصول عليها كاملة”.

وأضاف “الماجيك” قبل التحدي الخاص له “أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به لهذه المباراة و الروح التنافسية التي شهدت الإستعدادات”.

كما أردف “ثقتي كبيرة في إمكانياتنا على تحقيق الانطلاقة القوية، وقبل كل شيء أود أن أشكر الرئيس على ثقته، هدفنا هو تحقيق البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى”.

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