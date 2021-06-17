بوقرة يرمي الورود على اللاعبين ويصف عمورة بالخارق للعادة

دشن المُنتخب الوطني للاعبين المحليين الملعب الأولمبي الجديد لوهران بتحقيق انتصار كبير ضد المُنتخب الليبيري الأول، وذلك في مباراة ودية تحضيرية انتهت بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد لصالح أشبال بوقرة.

مُدرب المحليين قال في ندوة صحفية:”أظن أننا اخترنا أفضل اللاعبين وهذا ماظهر ضد مُنتخب ليبيريا.. محمد الأمين عمورة لاعب خارق للعادة خاصة من ناحية العقلية، هو يملك عزيمة كبيرة وباستطاعته إكمال المُباراة وهو يضغط على المدافعين.. يطلب الكرة في العمق بطريقة رائعة وحاولنا استغلال سرعته أيضا ضد ليبيريا”.

وأضاف:”اللاعبين قاموا بردة فعل رائعة بعد الهدف الأول للمنتخب الليبيري، لقد طبقوا تعليماتي رغم أنني دربتهم في 3 حصص تدريبية فقط، لذلك أرفع لهم القبعة”.