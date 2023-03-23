بوقرة يزور بعثة الخضر قبل مواجهة النيجر

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، أمس الأربعاء، دعمه المعنوي الكبير لعناصر المنتخب الأول، في مباراتهم أمام النيجر.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عن تنقل بوقرة، إلى مركز سيدي موسى، في زيارة مفاجئة للقائد رياض محرز ورفقائه.

كما اغتنم بوقرة فرصة بتناوله وجبة العشاء إلى جانب ارقفاء بن ناصر، وأعضاء الطاقم الفني، من أجل تبادل أطراف الحديث في أجواء أخوية.

وقبل مغادرته مركز سيدي موسى، مرفوقا باسلام سليماني، جدد مجيد بوقرة، تشجيعاته لعناصر المنتخب الوطني تحسبا لخرجتهم المقبلة.