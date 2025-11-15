بوقرة يستدعي بعوش لتعويض خاسف… وبدارن يغادر التربص لمواصلة العلاج

أجرى الناخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، تغييراً جديداً على قائمة المنتخب الوطني “أ”، بعد أن قرر استدعاء الظهير الأيسر لنادي شباب قسنطينة هواري باعوش.

والذي التحق بتربص المنتخب، اليوم السبت بالقاهرة.

وجاء هذا القرار عقب تأكد غياب اللاعب نوفل خاسف عن ثاني مباراة ودية أمام منتخب مصر، بسبب تعرضه لإصابة تمنعه من المشاركة، ما دفع بوقرة إلى الاستنجاد بباعوش لتعويض هذا النقص على الجهة اليسرى.

وفي سياق آخر، قرر الطاقم الفني بالتشاور مع الطاقم الطبي السماح للمدافع عبد القادر بدران بمغادرة المعسكر، من أجل مواصلة برنامجه العلاجي داخل ناديه.

نظراً لحاجته إلى رعاية إضافية قبل العودة للمنافسة. هذه التغييرات تأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمواجهة الودية الثانية، أمام مصر، يوم الإثنين.