بوقرة يستدعي رباعي النجم الساحلي تحسبا لمواجهة سوريا والبورندي

إستدعى المنتخب المحلي مجيد بوقرة رباعي النجم الساحلي التونسي تحسبا للتربص التحضيري الذي سينطلق يوم الإثنين 23 أوت إلى غاية 30 أوت الجاري والذي تتخلله مبارتين وديتين في قطر امام كل من منتخبي سوريا والبورندي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق النجم الساحلي التونسي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر عن إستدعاء مدرب المنتخب الجزائري كل من حسين بن عيادة، زين الدين بوتمان، يوسف العوافي، وبوعلام مصمودي تحسبا للتربص المقبل