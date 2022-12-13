بوقرة يستدعي معاذ حداد لتربص المحلّيين

استدعى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة مدافع شباب ببلوزداد معاذ حداد للمعسكر التحضيري المقام بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ” الفاف”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، آن معاذ سيكون معنيا بالمواجهتين الوديتين أمام منتخبي موريتانيا والسنغال.

كما قالت ” الفاف” آن معاذ حداد سيكون معنيا بالمواجهتين الوديتين أمام منتخبي موريتانيا والسنغال. وسيلتحق اليوم بالتربص.

وأكّد موقع “الفاف” كذلك، أن محليّو الخضر شرعوا في التدريبات بالمركز التقني، أمس، وسط أجواء ومعنويات مرتفعة تحسبا لـ “الشان” المقبل. الذي سيجري بالجزائر.

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