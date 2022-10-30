بوقرة يستدعي هذا الثنائي للالتحاق بتربص المحليين في تونس

وجّه مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، الدعوة للاعبين جديدين، من أجل اللالتحاق بالتربص الجاري بتونس.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم الأحد، عن استدعاء بوقرة، لمهاجم وهداف اتحاد خنشلة سفيان بايزيد.

كما تلقى اللاعب الشاب لفريق شباب قسنطينة، شكال عفاري ناجي، هو الآخر الدعوة للالتحاق ببقاي تعداد المحليين.

وياتي هذا القرار من مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، بعد تسريحه لاعبي اتحاد العاصمة من تربص تونس، للمشاركة رفقة فريقهم في كأس الكاف.