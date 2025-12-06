بوقرة يستعين بخبرة سعيود وعطال للإطاحة بالبحرين

كشف مدرب المنتخب الرديف مجيد بوقرة، عن تشكيلته الأساسية أمام منتخب البحرين في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العرب 2025.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي مواجهة مفصلية لـ “الخضر” بملعب خليفة الدولي بداية من الساعة 14:30 (التوقيت الجزائري)، حيث يتعين على رفقاء بن زية تحقيق الفوز ولا غير من أجل إنعاش حظوظهم في التأهل إلى ربع النهائي.

واستعان بوقرة، الذي أجرى ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية، مقارنة بالمواجهة الأولى أمام السودان، بخبرة كل من أمير سعيود ويوسف عطال على أمل الإطاحة بالبحرين، حيث زجّ بالثنائي منذ البداية هذه المرة رفقة بعوش، بدلا من آدم وناس المعاقب، رضا حلايمية ونوفل خاسف على التوالي.

ويراهن “الماجيك” على حصد أول فوز في بطولة كاس العرب، وتأكيد طموحاتهم في الدفاع عن لقب النسخة الماضية.

وجاءت تشكيلة المنتخب المحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فريد شعال

الدفاع: يوسف عطال، هواري بعوش ، عبد القادر بدران، أشرف عبادة

وسط الميدان: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية

الهجوم: أمير سعيود، عادل بولبينة، رضوان بركان.