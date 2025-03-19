بوقرة يستغني عن المصابين ويستنجد بالثنائي مجادل وكعسيس

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انطلاق ثاني حصة تدريبية للمنتخب المحلي بالملعب الرئيسي 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

و تندرج الحصة التدريبية ضمن التربص التحضيري الذي سيمتد إلى غاية 24 مارس القادم.

وكشفت الفاف، عن تعذر الثلاثي عبد الرؤوف بن غيث و عبد الرحمان مزيان إلى جانب رضا حلايمية الالتحاق بالتربص بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم خلال الجولة الماضية من البطولة.

كما أوضحت الفاف أن الطاقم الفني والطبي للمنتخب المحلي منح الضوء الأخضر للاعبين الثلاث للبقاء مع أنديتهم لمواصلة العلاج بعد تعذر عليهم الالتحاق.

فيما قالت أن الحارس رمضان عبد اللطيف غادر تربص المنتخب مساء اليوم الثلاثاء، بعد التأكد انه يعاني من إصابة قديمة.

وختمت أن المدرب مجيد بوقرة استنجد بالحراس عبد الرحمان مجادل وجابر كعسيس.