بوقرة يستفيد من عودة المصابين في تربص سيدي موسى

استفاد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة من عودة اللاعب طاهر إلى أجواء التدريبات بعد غياب لمدة شهر كامل.

كما عرفت الحصة التدريبية التي جرت أمس بالمركز التقني بسيدي موسى تدرب الثنائي عبد اللاوي و ميريزق بشكل انفرادي. في انتظار اندماجهما مع الرفقاء.

و كشفت الفاف في بيان لها، أن الناخب الوطني مجيد بوقرة. ركّز كثيرا على الجانب التكتيكي في التربص الذي يجرى بسيدي موسى.

كما قالت ان “الماجيك” لوضع الحجر الأساسي في تشكيلته التي سيعتمد عليها في أولى مباريات في الشان المقبل.

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