بوقرة يستفيد من عودة المصابين قبل انطلاق الشان

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف عن استفادة الناخب الوطني مجيد بوقرة من عودة المصابين قبل انطلاق الشان.

وقالت الفاف في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنّ الثنائي شعيب كداد والمهاجم أيمن محيوص، اندمجا في التدريبات بعدما تخلصا نهائيا من الإصابة.

كما أكّدت إن “الماجيك” استفاد من عودة لاعبه اسلام بكير الذي تدرّب رفقة زملائه بشكل عادي قبل أن يعود إلى الاستعدادات الانفرادية.

وأشارت الفاف إلى أن اللاعبين سيعودون إلى أجواء التحضير بداية من الساعة الرابعة. في حين ستكون الفرصة مواتية لرجال الإعلام لحضور تدريبات مفتوحة بداية من الساعة الثالثة ونصف.

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