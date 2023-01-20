بوقرة يستفيد من عودة بكير.. كداد وعبد اللاوي يخضعان لبرنامج خاص

كشفت الفاف اليوم الجمعة عن عودة اسلام بكير إلى اجواء التدريبات رفقة لاعبي المنتخب الوطني للمحليين في الحصة التدريبية الاخيرة.

وقالت إنّ اسلام بكير تدرب بشكل عادي رفقة كل اللاعبين، في المجموعة التي وصلت عددها الى 26 لاعبا.

كما اخضع المدرب مجيد بوقرة القائد عبد اللاوي إلى برنامج خاص. بمنحه فرصة الراحة حتى يتعافى نهائياً من الإصابة. في حين طالب من المدافع شعيب كداد بالتدرب رفقة المعد البدني ريمي لانكو بشكل منفرد.

ويسعى “الماجيك” لإعداد خطة جيّدة قصد الفوز على منتخب موزمبيق في ثالث مباراة في الشان للبقاء في ملعب نيلسون مانديلا.

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