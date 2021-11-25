بوقرة يستنجد بلاعب بارادو لتعويض عبيد في كأس العرب

كشف نادي أتلتيك بارادو اليوم الخميس عن مُفاجأة تتعلق بقائمة المنتخب الوطني في منافسة كأس العرب.

وأكد ذات المصدر أن الناخب الوطني للمُنتخب المحلي “مجيد بوقرة” قرر استدعاء متوسط الميدان ياسين تيطراوي، ويأتي الاستنجاد بلاعب فريق أتلتيك بارادو يأتي بعد اصابة لاعب النصر الاماراتي مهدي عبيد.

وكان عبيد متواجد في قائمة الماجيك للمُشاركة في كأس العرب لكنه أصيب مع فريقه ليتأكد غيابه، ماجعل لاعب تشارلتون السابق يُقرر استدعاء خريج مدرسة الباك الذي يتألق في بداية هذا الموسم مع الأكاديمية في البطولة الوطنية.

وسبق لتيطراوي المُشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في كأس العرب بمصر والتي عرفت وصول الخضر للنهائي وخسارتهم أمام السعودية بهدفين لهدف وحيد.

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ورد الناخب الوطني لمنتخب المحليين “مجيد بوقرة” بقوة على الثلاثي ماليك عسلة، محمد بن يطو وأيوب عزي، وقال “الماجيك” في حوار مُطول مع القناة الرسمية للفاف على “اليوتيوب”:”لست هنا لارضاء الجميع، فمهمتي هي اختيار الأفضل.. اخترنا قائمة اللاعبين الذي سيُشاركون في كأس العرب وفق نظرتنا الخاصة وكذا طريقة اللعب التي سنعتمد عليها والمنتخبات التي سنواجهها في المُنافسة”.

وكذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة، المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:”ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”، وأضاف:”ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.

وأعلن مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب، والتي تنطلق في الـ30 نوفمبر الجاري، وأجرى “الماجيك” العديد من التغييرات، مقارنة بالمجموعة التي إعتمد عليها في التربص الأخير، في دبي، بمناسبة الخسارة أمام نيوزيلندا.

وقرر أسطورة غلاسغو راينجرز، تدعيم تشكيلته بالعديد من نجوم المنتخب الوطني الأول، على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف بلايلي وبونجاح، تاهرات، وسيكون بوقرة، مطالبا بتسيير وقت لعب الأسماء السالف ذكرها، بسبب حاجة الخضر لهم في الموعد الأهم وهو كأس إفريقيا بالكاميرون.