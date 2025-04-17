بوقرة يسجل حضوره في أول حصة تدريبية من تربص منتخب أقل من 20 عام

خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 هاما، أمس الأربعاء، أول حصة تدريبية، ضمن تربصهم الجاري، تحت اشراف المدرب رزيق نادر.

وشهدا هذه الحصة التدريبية الولى، والتي جرت بمركز سيدي موسى، حضور مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، والمدير الفني الوطني علي موسر.

وحرص كل من بوقرة، وعلي موسر، على توجيه خطاب تحفيزي، لشبان الخضر، عقب حصتهم التدريبية الأولى.

وسيتواصل التربص الجاري للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، إلى غاية يوم 20 من شهر أفريل الجاري، تحضيرا للتحديات المقبلة.