بوقرة يسرح كداد ثابتي وبوحلفاية من تربص المحليين قبل مواجهة غامبيا

سيكون المنتخب الوكني للمحليين محروما من خدمات ثلاثة لاعبين، خلال مباراة العودة أمام منتخب غامبيا، لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان”.

وكشف الموفع الرسمي للاتحاد الجزائري، لكرة القدم “الفاف”، عن مغادرة الثلاثي شعيب كداد، العربي ثابتي، وزكريا بوحلفاية، أمس الأربعاء، تربص المحليين.

وأوضح ذات المصدر، بأن المدرب مجيد بوقرة، قرر تسريح كداد، وثابتي، بسبب معاناتهم من إصابة، فيما يعاني بوحلفاية، من الزكام.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه نظيره من منتخب غامبيا، يوم غد الجمعة،انطلاقا من الساعة السابعة مساء، بملعب “19 ماي 1956” بعنابة.