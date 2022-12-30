بوقرة يسطّر برنامجا خاصا قبل مواجهة غانا بوهران

سطّر الناخب الوطني مجيد بوقرة برنامجا خاصا تحضيريا للمباراة المقبلة التي ستجمعه و لاعبيه بمنتخب غانا السبت 7 جانفي.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن محليو الخضر سيكونون معنيين بالدخول في تربص جديد بداية من 2 جانفي بالمركز التقني بسيدي موسى.

كما أكّدت الفاف أن مدرب المنتخب المحلي بوقرة سيعلن عن القائمة التي سيعتمد عليها في المنافسة القارية. قبل الشروع في تربص سيدي موسى.

يذكر، أن المباراة الودية أمام “البلاك ستارز” ستنشط بملعب ميلود هدفي بـ “الباهية” بداية من 20:00 سا كآخر محطة تحضيرية.