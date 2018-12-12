“بوقرة” يسير على نهج “بلماضي”!

سار الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة على نهج الناخب الوطني الحالي، جمال بلماضي، عندما قاد رديف الدحيل للتتويج باللقب الشتوي.

وحقق أشبال “الماجيك” عشرة إنتصارات كاملة كان آخرها على حساب وصيفه في الترتيب العام، العربي، بهدف لصفر على أرض الأخير.

ويحتل “الدحيل” الصدارة برصيد 31 نقطة بعيدا عن أقرب المُلاحقين بسبع خطوات كاملة، في إنتظار تأكيد ذلك في مرحلة الإياب.

يُذكر بأن “بوقرة” كان مُرشحا للإلتحاق بـ”بلماضي” ومُساعدته في تدريب “الخضر”، ولكن ذلك تأجل لإشعار لاحق بسبب إلتزاماته في قطر.