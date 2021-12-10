بوقرة يشدد على التحكيم قبل مواجهة المغرب

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن دور التحكيم، في حسم المواجهة التي ستجمعهم بمنتخب المغرب.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “أتمنى أن يكون التحكيم في مستوى هذه البطولة، خلال مواجهتنا أمام المغرب”.

وأضاف مدرب المحليين: “نريد أن نحظى بتحكيم من المستوى العالمي، حتى لا يظلم أي منتخب، وثقي كبيرة في الحكام”.

وتابع مجيد بوقرة: “ومن جهتنا أيضا كمنتخب، وجماهير، أتمنى أن نكون في مستوى هذه البطولة”.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap