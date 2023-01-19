بوقرة يشرع في الاستعدادات ويخضع عبد اللاوي لبرنامج خاص

قرّر مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة تقسيم كتيبته إلى مجموعتين في التدريبات الأخيرة التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن المدرب مجيد بوقرة برمج تدريبات عادية بالنسبة للاعبين اللذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة أمام إثيوبيا. في حين قام ببرمجة تدريبات خاصة للاعبين الذي شاركوا بشكل أساسي.

وتكوّنت المجموعة التي تدربت بشكل خفيف من الحارس قندوز وبلخيثر وبلعيد ولعوافي وميرازيق إلى جانب دراوي وقندوسي و كديد و محيوص و مزيان.

كما تدرّب القائد عبد اللاوي بشكل منفرد مع المحضر البدني.

وفي نهاية اليوم، دعا “الماجيك” لاعبيه لحضور حصة فيديو من اجل شرح اللقطات بقيادة محلل الفيديو رضا موسى.

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