إعــــلانات
الرياضة

بوقرة يصنف أجمل أهداف الخضر في كأس العرب

بقلم كريم.تيغرمت
بوقرة يصنف أجمل أهداف الخضر في كأس العرب
  • 292
  • 0

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين،مجيد بوقرة، عن أجمل ثلاثة أهداف سجلها الخضر في كأس العرب 2021.

وصرح بوقرة، للإذاعة الوطنية: “سجلنا ثلاثة أهداف هامة، ولها طعم خاص، على غرار هدف يوسف بلايلي في مواجهة المغرب”.

كما أضاف: “سيعود، هو الآخر قلب مباراة النهائي، مباشرة بعد دخوله، بتسجيله لهدف حاسم، أثبت من خلاله امكانياته الكبيرة”.

وتابع مجبد بوقرة: “وتبقى الصورة الراسخة في بطولة كأس العرب، هي الهدف الأخير لبراهيمي، والذي حسمنا من خلاله تتويجنا باللقب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/NPHZL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر