بوقرة يصنف أجمل أهداف الخضر في كأس العرب

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين،مجيد بوقرة، عن أجمل ثلاثة أهداف سجلها الخضر في كأس العرب 2021.

وصرح بوقرة، للإذاعة الوطنية: “سجلنا ثلاثة أهداف هامة، ولها طعم خاص، على غرار هدف يوسف بلايلي في مواجهة المغرب”.

كما أضاف: “سيعود، هو الآخر قلب مباراة النهائي، مباشرة بعد دخوله، بتسجيله لهدف حاسم، أثبت من خلاله امكانياته الكبيرة”.

وتابع مجبد بوقرة: “وتبقى الصورة الراسخة في بطولة كأس العرب، هي الهدف الأخير لبراهيمي، والذي حسمنا من خلاله تتويجنا باللقب”.