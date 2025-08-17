بوقرة يضع اللمسات الأخيرة قبل موقعة النيجر في بطولة الشان

اختتم المنتخب الوطني المحلي، اليوم الأحد، آخر تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب النيجر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وجرت الحصة التدريبية في أجواء ممطرة وعلى وقع حماس كبير داخل المجموعة حيث ظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة وتركيز شديد تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة الذي يواصل تحفيز عناصره لتقديم أداء قوي يضمن التأهل إلى الدور المقبل

الطاقم الفني ركز خلال التدريبات على الجوانب التكتيكية وبعض الأمور الفنية المتعلقة بطريقة لعب المنتخب المنافس مع العمل على تصحيح بعض التفاصيل التي ظهرت في المباريات السابقة

ويسعى أشبال بوقرة إلى مواصلة المشوار بثبات وتحقيق فوز يمنحهم دفعا معنويا كبيرا.

المواجهة المرتقبة أمام النيجر تعتبر فاصلة في مشوار المنتخب الذي يطمح إلى الذهاب بعيدا في المنافسة والتتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.