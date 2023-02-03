قناة النهار “بوقرة يعانق مدرب السينغال ويمازح لاعبه..” راك راقد أفطن بقلم قناة النهار نشر في 03 فيفري 2023 - 12:26 بوقرة شارك غرِّد أرسل 66 0 “بوقرة يعانق مدرب السينغال ويمازح لاعبه..” راك راقد أفطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bM7Xg اقرأ أيضا الثلوج تغطي قرية القلة تيجت دائرة جعافرة ببرج بوعريريج قناة النهار 22 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول قناة النهار 01 فيفري رئيس الجمهورية :"تم تعزيز حق الإطلاع على النصوص التشريعية في مجال التجارة عن طريق بوابة الكترونية" قناة النهار 27 جانفي بوقرة : نعلم ما ينتظرنا..منتخب النيجر قوي ويستاهل التواجد في نصف النهائي قناة النهار 30 جانفي العاصمة: لتفادي حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية.. مصالح الدرك في خرجة تحسيسية قناة النهار 24 جانفي المسيلة: رغم الظروف المناخية الصعبة.. بشير شيخ يحافظ على نشاط رعي الأغنام قناة النهار 28 جانفي غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري بوقرة: نحن لسنا الأرجنتين أو مان سيتي .. خانتنا اللمسة الأخيرة وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه قناة النهار 21 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي عائلات تتوجه مشيا على الاقدام إلى أعالي جبال الشريعة لليوم الثاني على التوالي قناة النهار 28 جانفي