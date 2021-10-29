بوقرة يعاين لاعبي بلوزداد و السياسي لتدعيم المنتخب المحلي

تواجد اليوم الجمعة مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة في مدرجات ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، أين تابع مباراة شباب بلوزداد أمام شباب قسنطينة.

وكان رفقته المدرب المساعد محمد بن حمو، في المنصة الشرفية أين تابع هو الأخر المباراة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة الأولى، و يحضر الثنائي المسؤول عن كتيبة المحليين أنفسهما لضبط قائمة التربص المقبل للمنتخب المحلي الذي سيكون حتما الخزان الأول لـ “محاربي الصحراء”.

ويتواجد “الماجيك” في ورطة حقيقية بعد إحتراف عدد من اللاعبين المحليين على غرار غشة وعمورة و الأخرين.

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