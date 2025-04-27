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الرياضة

بوقرة يعقد ندوة صحفية الثلاثاء القادم

بقلم عزيز طالبي
بوقرة يعقد ندوة صحفية الثلاثاء القادم
بوقرة
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عقد الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية، الثلاثاء القادم، بقاعة المؤتمرات محمد صلاح بملعب نيلسون مانديلا ببراقي ابتداء من الـ 11:00 سا.
وسيكشف مجيد بوقرة عن تفاصيل عديدة منها خيارات قائمته النهائية للقاء المزدوج أمام منتخب غامبيا ضمن تصفيات شان 2025.
للإشارة، سيواجه محليو الخضر المستضيف منتخب غامبيا يوم 3 ماي، على أن تقام مواجهة العودة في 9 من نفس الشهر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

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