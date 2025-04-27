بوقرة يعقد ندوة صحفية الثلاثاء القادم
بقلم عزيز طالبي
كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عقد الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية، الثلاثاء القادم، بقاعة المؤتمرات محمد صلاح بملعب نيلسون مانديلا ببراقي ابتداء من الـ 11:00 سا.
وسيكشف مجيد بوقرة عن تفاصيل عديدة منها خيارات قائمته النهائية للقاء المزدوج أمام منتخب غامبيا ضمن تصفيات شان 2025.
للإشارة، سيواجه محليو الخضر المستضيف منتخب غامبيا يوم 3 ماي، على أن تقام مواجهة العودة في 9 من نفس الشهر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.
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