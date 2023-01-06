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الرياضة

بوقرة يعقد ندوة صحفية الجمعة بملعب نيلسون مانديلا

بقلم عزيز طالبي
بوقرة يعقد ندوة صحفية الجمعة بملعب نيلسون مانديلا
بوقرة
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عقد الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية. اليوم الجمعة، بقاعة الصحافة التابعة لملعب نيلسون مانديلا.

و قالت إنّ مجيد بوقرة سيكشف عدد من النقاط بداية من الساعة الثالثة مساءً، أبرزها الحديث عن مباراة الغد التي تجمع المنتخب المحلي بمنتخب غانا بملعب نيلسون مانديلا.

كما اشترطت الفاف من الإعلاميين الذين يستعدون لحضور الندوة الصحفية بإظهار بطاقة الاعتماد التابعة للوسيلة الاعلامية.

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