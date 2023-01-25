بوقرة يعقد ندوة صحفية غدا قبل مواجهة “ساحل العاج”

يعقد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة ندوة صحفية غدا بداية من 12:30 سا قبل مواجهة ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

و سيكون مجيد بوقرة مرفوقا بالمهاجم عبد الرحمان مزيان خلال الندوة الصحفية التي ستتضمن الحديثعن مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار التي ستلعب الجمعة.

كما سيكون الإعلام على موعد مع متابعة تدريبات الكتيبة الوطنية في نفس اليوم على 17:00 سا دون فتح المنطقة المختلطة للاعبين.

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