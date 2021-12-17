بوقرة يعلق على قرار فسخ عقد بلايلي وتأثيره على النهائي!

تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن قرار لاعبه يوسف بلايلي بفسخ عقده مع نادي قطر قبل ساعات قليلة عن نهائي المونديال العربي.

ونشط مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة للحديث عن نهائي كأس العرب للمنتخبات العربية قائلا:

“علمت بخبر فسخ عقده مع نادي قطر يوم أمس من اللاعب شخصيا.. لا أعتقد أن بلايلي سيتأثر من هذا القرار خلال مباراة النهائي”.

واضاف:”عندما تكلمت مع يوسف وجدت أنه محفز، خاصة أنه سيمثل منتخب بلاده، لكن لن نكون أنانيين، نتمنى أن يجد فريق يليق به بعد هذه المنافسة، أتمنى أن يقدم آداء جيد وأن نجده في فريق كبير إن شاء الله”.