بوقرة يعلق على مشكل ملعب الثمامة قبل مباراة قطر!

كشف مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة أفضيلة المنتخب القطري باستقباله على ملعب الثمامة. وهو الذي يتسع لـ40 ألف مشجع فقط.

كما نشّط الناخب الوطني مجيد بوقرة ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب القطري. وهذا لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات.

وقال بوقرة “أعتقد أنهم اختبروا كافة الملاعب من خلال هذه البطولة التي ينظمونها، كما أنهم استقبلوا منافسيهم في ملعب البيت. منذ بداية البطولة، وكما أعتقد أن في هذا الملعب نشعر بالجماهير أكثر. إلا أنه لا يشكل فارق ما هو جيد أننا لعبنا في هذا الملعب من قبل ولاعبينا إستأنسوا به”.

وحقّق المنتخب الوطني للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3. وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.

ولم يتجرع المغاربة بعد، الخسارة القاسية التي تعرض لها مُنتخبهم أمام المنتخب الوطني الجزائري.

والدليل على ذلك ما حدث على هامش وصول أسود الأطلس للعاصمة المغربية الرباط أمسية اليوم الإثنين قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الالكترونية المغربية “شوف تيفي” تبرأت من زملاء المهاجم أشرف بن شرقي على المباشر.

حيث و خلال بثها المباشر للحظة وصول المنتخب المغربي عنونت القناة الفيديو بعبارة: ”بعد النكسة التي صدمت المغاربة، طائرة منتخب عموتة تعود الى أرض الوطن”.

و يعتبر هذا العنوان دلالة واضحة على أن المغاربة لم ولن ينسوا الخروج المخزي من منافسة كأس العرب على يد الخضر.

و تسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما في إقصائه من كأس العرب.

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